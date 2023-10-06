Чихание и головная боль: пять главных симптомов доминирующих штаммов COVID-19

Какие сейчас признаки у главенствующих штаммов коронавируса?

Хоть глобальная эпидемия COVID-19 прошла, но новые штаммы до сих пор появляются. В Великобритании зарегистрировали 50 случаев заражения новым видом коронавируса — Pirola. В этот раз болезнь поменяла свою симптоматику. Теперь COVID протекает не так, как раньше. Это удалось выяснить британским специалистам. Издание Chronicle опубликовало ТОП-симптомов, которые появляются при доминирующих штаммах COVID-19.

Сейчас болезнь протекает без высокой температуры и одышки. А главные симптомы, которые появляются у пациентов — это насморк и заложенный нос, регулярные чихи, головная боль, постоянная слабость и усталость, а также боль и першение в горле.

Все перечисленные признаки очень сильно похоже на ОРВИ, тем не менее это COVID.

Врачи обратили внимание, что у некоторых пациентов появляется сыпь и отеки в слизистой рта. Иногда даже болезнь сопровождается охрипшим голосом, а на языке и губах появляются язвы. Также неожиданная боль может поразить пальцы рук и ног. А в особых случаях пациенты могут страдать от диареи и конъюнктивита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае впервые выявили штамм COVID-19 «Эрис».