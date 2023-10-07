Кинокритик высказался о возвращении латиноамериканских мыльных опер в Россию

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Кинокритик Двоеглазов: латиноамериканские сериалы могут привлечь новую аудиторию

Кинокритик высказался о возвращении латиноамериканских мыльных опер в Россию

Фото: Кадр из сериала «Рабыня Изаура», 1976 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Такие сериалы, как «Санта-Барбара» и «Рабыня Изаура» могут появится на площадках онлайн-кинотеатров. Но для чего стриминговым сервисам это надо?

На днях стало известно, что мексиканские и бразильские мыльные оперы, такие как «Рабыня Изаура» и «Санта-Барбара» могут вернуться в Россию. Их будут показывать в онлайн-кинотеатрах. Кинокритик Алексей Двоеглазов считает, что так стриминговые платформы привлекут к себе новую аудиторию и вызовут у них чувство ностальгии. Об этом он рассказала телеканалу «360».

«Если можно будет найти такой контент, почему нет. Не думаю, что это будет чем-то массовым, но, тем не менее, таким образом можно расширить свою аудиторию», — сказал кинокритик.

Эксперт считает, что в России нет аналогов «Санта-Барбаре» или другим мыльным операм.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 нестандартных фильмов для романтического вечера. Одной из таких картин является мини-сериал Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Он рассказывает о паре, которая много лет не знала ссор и проблем. Пока однажды муж Юхан не заявил, что уходит к другой женщине.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

3:57
Уникальный танкер «Василий Никитин» спустили на воду в Ленинградской области
3:40
Ворота в Азию: как прошла встреча Путина с Мирзиёевым
3:19
Кинокритик высказался о возвращении латиноамериканских мыльных опер в Россию
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября для всех знаков зодиака
2:52
Огромные деньги: Такер Карлсон раскрыл, кому в США выгодно, чтобы дети меняли пол
2:40
В подмосковных Люберцах был слышен громкий хлопок

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Выступление Долиной на вечере памяти Юры Шатунова оказалось на грани срыва
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России