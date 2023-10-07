«Профессии нет»: Никита Ефремов раскритиковал псевдо-журналистов

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 21 0

Никита Ефремов высказался об отношении к журналистам-непрофессионалам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / efremovefremov; 5-tv.ru

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Наследник актерской династии подошел творчески, публикуя ответ на вопрос поклонников в социальной сети.

Актер Никита Ефремов устроил в своем блоге рубрику «Вопросы-ответы». Подписчики, пользуясь случаем, спросили у Ефремова-младшего, как он относится к актерам без образования, можно ли их назвать профессионалами. Артист в ответ похвалил деятелей кино без диплома, набросившись с критикой на журналистов.

Никита Михайлович, отвечая на заданный вопрос, резко постарел с помощью специального фильтра, решив стать, по всей видимости, копией отца.

«Лезут в эту профессию без образования, зачастую эти люди оказываются гораздо лучше тех людей, в первую очередь касается журналистов, у которых образование есть, а профессии нет», — заявил представитель актерской династии Ефремовых.

Никита ЕфремовНикита Ефремов. Фото: Instagram* / efremovefremov

Такая критика представителей СМИ вполне объяснима на фоне колоссального внимания со стороны журналистов к актерской семье после того, как заслуженный артист РФ Михаил Ефремов загремел в тюрьму после смертельного ДТП.

Обострился интерес прессы и к его сыну. Заголовки газет, сайтов, журналов, порталов пестрели новостями о каждом шаге звездного наследника. В частности, писали о его реакции на произошедшее, о том, как Никита отправился на отдых в Сочи, в то время, когда решалась дальнейшая судьба его отца. Наконец, обсуждали алкогольную зависимость молодого актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Ефремов вспомнил сидящего за смертельное ДТП отца на вручении «Золотого орла».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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