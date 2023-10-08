В Сочи объявили штормовое предупреждение

На город обрушатся гроза и ливни. Что произойдет еще?
Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
Постепенно лето уходит даже из теплых регионов России. Так, в Сочи прогнозируют ливни с грозами и сильный ветер. На фоне этого в городе объявили штормовое предупреждение до середины понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге выпал первый снег. Согласно данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября в Северной столице ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер до 13 метров в секунду. Местами возможны порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от плюс одного до шести градусов. Ночью — от минус одного до плюс четырех.
Непогода обрушилась на Петербург и несколькими днями ранее. Непогода обрушилась на Петербург и несколькими днями ранее.
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