В Сочи объявили штормовое предупреждение

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

На город обрушатся гроза и ливни. Что произойдет еще?

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Погода

Постепенно лето уходит даже из теплых регионов России. Так, в Сочи прогнозируют ливни с грозами и сильный ветер. На фоне этого в городе объявили штормовое предупреждение до середины понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге выпал первый снег. Согласно данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября в Северной столице ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер до 13 метров в секунду. Местами возможны порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от плюс одного до шести градусов. Ночью — от минус одного до плюс четырех.

Непогода обрушилась на Петербург и несколькими днями ранее. Непогода обрушилась на Петербург и несколькими днями ранее.

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