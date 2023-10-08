Первый снег выпал в Санкт-Петербурге

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Виктория Алакоз
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Какая погода ждет жителей Северной столицы в это воскресенье?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Первый снег выпал в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября в Северной столице ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер до 13 метров в секунду. Местами возможны порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от плюс одного до шести градусов. Ночью — от минус одного до плюс четырех.

Непогода обрушилась на Петербург и несколькими днями ранее. Ураганный ветер повалил в некоторых районах деревья на припаркованные машины. Автомобили оказались сильно повреждены. Как коммунальные службы города устраняли последствия — показал ранее 5-tv.ru.

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