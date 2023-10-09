Каир выступил с предложением обменять пленных между Израилем и ХАМАС

С аналогичной инициативой ранее выступил Катар. Согласятся ли стороны прекратить огонь?

Власти Египта предложили приостановить военные действия и провести обмен пленными между Израилем и боевиками движения ХАМАС. Об этой инициативе сообщает Sky News Arabia.

«Египет предпринимает усилия по заключению соглашения об обмене женщинами-заключенными между Израилем и ХАМАС… Сделка будет включать временное прекращение огня до завершения процесса обмена», — говорится в публикации.

Усилия Каира сосредоточены на освобождении палестинских заключенных, в том числе женщин и детей, в обмен на пленных боевиков. Уточняется, что речь идет о людях, которые относятся к гражданскому населению и не являются призывниками или военными армии Израиля. Известно, что в израильских тюрьмах сейчас находятся 39 палестинцев. Египет пока не получил окончательного ответа по инициативе.

При этом ранее Катар заявил, что готов стать посредником в срочном обменен пленными между ХАМАС и Израилем. Об этом писало китайское агентство «Синьхуа». Причем боевики согласились, но при условии, что Иерусалим освободит 36 женщин-заключенных.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ угрожает расправой лидеру ХАМАС Синвару.