Лавров: статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен

Российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что возвращение в положение, бывшее до войны, для Израиля и Палестины невозможно. Обострение конфликта доказало нежизнеспособность статуса-кво.

«Нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен», — прокомментировал он в рамках переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств.

Обострение палестино-израильского конфликта Лавров назвал «беспрецедентным витком».

Глава МИД РФ отметил, что с представителем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом они планировали обсудить вопросы арабско-российских отношений, однако на фоне последних событий повестка была скорректирована.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили влияние палестино-израильского конфликта на СВО.