Лавров: статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен

Обострение ситуации он назвал беспрецедентным.
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС;www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что возвращение в положение, бывшее до войны, для Израиля и Палестины невозможно. Обострение конфликта доказало нежизнеспособность статуса-кво.
«Нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен», — прокомментировал он в рамках переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств.
Обострение палестино-израильского конфликта Лавров назвал «беспрецедентным витком».
Глава МИД РФ отметил, что с представителем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом они планировали обсудить вопросы арабско-российских отношений, однако на фоне последних событий повестка была скорректирована.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили влияние палестино-израильского конфликта на СВО.
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