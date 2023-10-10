Боррель: в ЕС и Персидском заливе осудили атаки на мирное население Израиля

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

Страны намерены работать над сдерживанием конфликта.

Боррель: в ЕС и Персидском заливе осудили атаки на мирное население Израиля

Фото: Reuters / JUAN MEDINA

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Европейские страны, а также страны Персидского залива осудили атаку ХАМАС на Израиль, повлекшую смерти среди мирного населения страны. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам встречи представителей ЕС и Персидского залива.

«Мы сегодня договорились, что приоритет — прекращение насилия», — указал Боррель в своей речи, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Дипломат добавил, что государства пришли к решению о совместной работе над сдерживанием конфликта. Своей целью они преследуют прекращение насилия над израильтянами.

Глава дипломатии ЕС также напомнил о обязательствах сторон, установленных международным гуманитарным правом. Совместный совет крайне обеспокоен эскалацией между Израилем и Газой, добавил он.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в пленю. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно имя первого россиянина, погибшего в результате нападения ХАМАС.

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