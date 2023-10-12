Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки ВСУ под Брянском и Белгородом
Губернаторы двух регионов также уточнили подробности.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная киевского режима совершить атаку на российские объекты с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, около 22:00 по московскому времени были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей.
Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилотник был подавлен на окраине Брянска.
«При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник был сбит в Яковлевском городском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Белгородом от удара ВСУ пострадал журналист Sputnik, а его дочь погибла.
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