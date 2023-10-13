Спецназ Израиля смог освободить 250 заложников в первый день нападения ХАМАС

Армия Израиля опубликовала кадры спасения заложников в первый день атаки ХАМАС. Уже 7 октября, когда боевики прорвали границу между сектором Газа и Израилем и стали захватывать пограничные города, элитным подразделениям израильских войск удалось отбить у ХАМАС военный пост Суфа, расположенный на юге Израиля.

В результате успешной операции из плена были спасены 250 человек. Однако судьба еще сотен заложников до сих пор остется неизвестной.

Ранее, 5-tv.ru писал, что Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг за 24 часа, чтобы они не стали «живым щитом» ХАМАСа.