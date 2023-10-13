Спецназ Израиля смог освободить 250 заложников в первый день нападения ХАМАС
Видео с кадрами спецоперации появилось только в эту пятницу.
Фото, видео: Reuters / SHIR TOREM; 5-tv.ru
Армия Израиля опубликовала кадры спасения заложников в первый день атаки ХАМАС. Уже 7 октября, когда боевики прорвали границу между сектором Газа и Израилем и стали захватывать пограничные города, элитным подразделениям израильских войск удалось отбить у ХАМАС военный пост Суфа, расположенный на юге Израиля.
В результате успешной операции из плена были спасены 250 человек. Однако судьба еще сотен заложников до сих пор остется неизвестной.
Ранее, 5-tv.ru писал, что Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг за 24 часа, чтобы они не стали «живым щитом» ХАМАСа.
- 13 окт
- Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
- 13 окт
- Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером
- 13 окт
- Худшие опасения подтверждаются? Насколько безопасно россиянам отдыхать в Египте
- 13 окт
- Париж официально поддержал Израиль в новом палестинском конфликте
- 13 окт
- Их легко принять за местных: как действуют элитные войска ХАМАС, Израиля и кто это вообще
- 13 окт
- В ливанской «Хезболле» намекнули на готовность вступить в войну против Израиля
- 13 окт
- В Багдаде все неспокойно: митинг в поддержку Палестины прошел в столице Ирака
- 13 окт
- Число погибших россиян в результате атаки ХАМАС на Израиль продолжает расти
- 13 окт
- ЦАХАЛ объявил северный город Метула запретной зоной
- 13 окт
- «Сложное дело»: Путин об использовании Израилем тяжелой техники в Газе
Читайте также
58%
0.32 102.55
-0.49
Нашли ошибку?