«Новая сумятица»: чего боится Зеленский на фоне конфликта в Израиле

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 99 0

Hill: конфликт в Израиле внес новую сумятицу в просьбы Зеленского о помощи

«Новая сумятица»: чего боится Зеленский на фоне конфликта в Израиле

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер киевского режима уже и не знает, как достучаться до западных союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что киевский режим из-за ситуации на Ближнем Востоке может оказаться без поставок оружия от западных союзников. Об этом пишет The Hill.

Сегодня европейские страны уже устали от постоянной помощи Украине, еще и на фоне того, что этот никак не повлияло на контрнаступление боевиков. Тем временем на Ближнем Востоке вспыхнул новый конфликт, который приковал внимание всех стран, включая США и государства НАТО.

«Однако конфликт между Израилем и Палестиной внес новую сумятицу в усилия Украины по привлечению дополнительной помощи. Конфликт на Ближнем Востоке приведет к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ», — пишут журналисты.

«Отчаянно добивается поставок»: Зеленский напуган сокращением помощи Запада

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впавший в отчаянье Зеленский посетил заседание глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе, что стало неожиданностью для присутствующих.

Тема:
Украинское контрнаступление
13 окт
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
13 окт
Совсем отчаялись: в США сообщили о создании Киевом «армии зомби»
13 окт
«Кладбище украинской техники»: что происходит в районе Клещеевки
12 окт
«Готовится к худшему»: почему контрнаступление ВСУ под угрозой
12 окт
«Пошло кувырком»: в Киеве оценили ход контрнаступления ВСУ
11 окт
Экипажи БМП разгромили позиции ВСУ на южнодонецком направлении
10 окт
Бракованные снаряды привели к провалу в работе ПВО над Одессой
10 окт
«Электронные воины»: на Западе восхитились работой российских систем РЭБ
9 окт
Российские десантники взяли в плен боевиков ВСУ под Артемовском
8 окт
Освобождение будет масштабным: в США дали новый прогноз по Украине
+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
97.31
0.32 102.55
-0.49
«Путь предначертан»: астролог раскрыла феномен рожденного в затмение Трам...

Последние новости

20:43
Путин: Молдавия утрачивает свою идентичность
20:31
Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
20:17
Путин: судьба вернувшихся на родину россиян зависит от их поведения и действий
20:03
«Потом не удивляйтесь»: как тату серийных убийц могут повлиять на сына Елены Яковлевой
19:48
Уровень доверия россиян Путину превысил 78%
19:34
«Намного дороже амбиций»: как Валерия «сгубила» политическую карьеру Пригожина

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Актриса фильма «Любовь и голуби» умерла от тяжелой болезни
Хранительницы смыслов: галерея женских образов представлена в спектакле «Занавес»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России