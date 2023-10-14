ЦАХАЛ ликвидировала командира роты элитного подразделения ХАМАС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 146 0

ЦАХАЛ ликвидировала командира роты элитного подразделения ХАМАС Али Кади

ЦАХАЛ ликвидировала командира роты элитного подразделения ХАМАС

Фото: Reuters / Omar Ashtawy

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские силы провели операцию по аресту подозреваемых в терроризме лиц.

Израильские военные заявили о ликвидации командира роты элитного подразделения ХАМАС «Нухба» Али Кади.

«ЦАХАЛ и ШАБАК (служба безопасности Израиля. — Прим. ред.) атаковали командира роты элитного подразделения „Нухба“, который руководил террористической атакой ХАМАС против израильских поселений вблизи сектора Газа», — говорится в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что Кади погиб в результате воздушной атаки. Также сообщается, в 2005 году его задерживали после похищения и убийства израильских мирных жителей, однако освободили в рамках сделки по обмену Гилада Шалита.

Кроме того, на своей странице в X (бывший Twitter) ЦАХАЛ сообщила об аресте 56 подозреваемых в терроризме лиц. Они были задержаны минувшей ночью в результате совместной операции ЦАХАЛ, ШАБАК, Министерства национальной безопасности Израиля, бойцов 877-й дивизии Иудеи и Самарии, а также пограничных войск.

Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению. По последним данным, число погибших с обеих сторон уже превысило тысячу.

Ранее 5-tv.ru показал кадры отражения атаки ХАМАС «Железным куполом» в Сдероте.

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