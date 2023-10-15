«Время покажет»: почему звезда 90-х Катя Семенова сошлась с мужем после измены

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Алина Крылова
Алина Крылова 985 0

Певица Катя Семенова восстановила отношения с мужем после измены

«Время покажет»: почему звезда 90-х Катя Семенова сошлась с мужем после измены

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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62-летняя певица дала этой связи еще один шанс и не прогадала.

Коллеги певицы Екатерины Семеновой только и говорят о том, что звезда эстрады сошлась с бывшим мужем, юмористом Михаилом Церишенко. Поводом для пересудов стал грандиозный скандал, сопровождавший расставание Семеновой и Церишенко несколько лет назад.

Об измене юмориста Семенова узнала совершенно случайно: певица обнаружила в смартфоне своего благоверного сомнительную переписку. Еще два года после этого знаменитость пыталась спасти брак и даже водила артиста к гадалкам, будучи уверенной, что Церишенко приворожила давняя соперница. Однако от расставания Церишенко и Семенову это все же не спасло.

На публике Семенова всячески делала вид, что в ее семье царят тишь да благодать, в то время как избранник продолжал спускать деньги на сомнительных барышень. Будучи не в силах обуздать свои переживания, певица словила депрессию, которая на несколько лет «выключила» ее из шоу-бизнеса.

Поняв, что больше так продолжаться не может, звезда эстрады подала на развод. Сердечные раны Семенова залечивала пением и рисованием. Только в эфире шоу на федеральном канале артистка впервые созналась: после того, как за ней стали ухаживать богатые воздыхатели, Церишенко осознал весь масштаб совершенной катастрофы. Все последние годы он только и мечтал, чтобы вернуть экс-супругу назад, и дождался: в какой-то момент лед тронулся, сердце Семеновой дрогнуло и она решилась на примирение.

«Это правда, мы помирились. Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек. Но какой замуж, мне 62 года, не издевайтесь надо мной», — сообщила Семенова.

Все последние годы надежным плечом для матери был сын Кати Семеновой. Юноша работает почтальоном, чем его звездная мама особенно гордится.

Ранее 5-tv.ru писал, как Екатерина Семенова похоронила отца.

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