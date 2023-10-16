В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik

Хайбар Акифи приехал в Белгород навестить родственников. 12 октября украинский беспилотник, сбитый системой ПВО, упал на их дом.

В Белгороде состоялись похороны семьи журналиста афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи, погибшей при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире федерального канала. Сам Акифи находится в коме, врачи борются за его жизнь.

«Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице, а наш корреспондент, он сам афганец, приехал навестить семью, провести пару дней с семьей. И вот провел», — сказала Симоньян.

Как отметила медиаменеджер, медики не дают прогнозов относительно выздоровления журналиста, не факт, что он выйдет из комы. А если выйдет, ему придется узнать, что погибли родственники и маленькая дочь. По словам Симоньян, пострадавший все выходные провел на работе, так как освещал последствия землетрясения в Герате. После решил взять отгул и навестить близких.

«Семью его убила Украина, убил Киев, убил Зеленский (Президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.), убила та самая Украина, которая, сейчас уже понятно, слава богу, с треском проиграла свое контрнаступление», — заключила Симоньян.

Трагедия произошла в ночь на 12 октября. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник самолетного типа, аппарат упал на частный дом. Дочь Хацбара Акифи погибли под обломками, журналиста с женой госпитализировали в тяжелом состоянии. Глава погибшей семьи был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него серьезные ожоги, в том числе дыхательных путей, минно-взрывная травма, переломы ребер и костей таза, ушиб мозга.

О террористической утром 12 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он рассказал, что на окраине города были фактически уничтожены два жилых дома и повреждены еще несколько, а также стоявшие рядом автомобили.

Ранее, писал 5-tv.ru, дежурные силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью.