Пятичасовой режим прекращения огня введен в секторе Газа

В южной части сектора Газа ввели пятичасовой режим прекращения огня, он вступил в силу в 09:00. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Цель этой меры — предоставить иностранцам возможность покинуть анклав, а также направить в Газу гуманитарную помощь. Ввести данный режим согласились обе стороны. На границе между сектором Газа и Египтом уже собралось не менее 100 грузовиков с помощью.

При этом телеканал Al Mayadeen пишет, что администрация Газы не знает о введении гуманитарного перемирия.

Беспрецедентная по масштабам ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. Одновременно с ней боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны.

Поддержали удары по Газе: украинских наемников застрелили в Судане

В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль ускорил подготовку к началу наземной операции в секторе Газа