Израиль ускорил подготовку к началу наземной операции в Секторе Газа

Израиль ускорил подготовку к наземной операции в Секторе Газа. Правда, как заявили в ЦАХАЛ, начать наступление на инфраструктуру ХАМАС мешают погодные условия. Однако к границе с палестинским анклавом стянуты десятки танков. Спасаясь от возможного вторжения, север Сектора Газа уже покинули миллион жителей, — сообщают в ООН.

За событиями в Израиле и на границе с Сектором Газа следит наш корреспондент Станислав Григорьев.

«Ты ничего не можешь сделать, ты не можешь двинуться, не можешь дышать, ты очень боишься!»

Только спустя неделю Берта Местер осознала, насколько близка была к смерти. В телефоне она разглядывает видео дома, в который пока не может вернуться. Вот окно, из которого она увидела, как убивают соседей.

«Я вышла посмотреть, и тут кто-то из соседей начал кричать: „Они здесь, они на улице. Забегайте в дом, террористы на улице“. И тут я побежала посмотреть в окно и увидела, как они расстреливали этих бабушек», — вспоминает Берта Местер.

Следующие 48 часов Берта провела в дальней комнате квартиры в обнимку с 13-летней дочерью. Таких историй сейчас сотни. Они войдут в летопись войны, которая началась на Ближнем Востоке.

Ракеты летят в Тель-Авив, ответный удар приходится по сирийскому Алеппо и палестинским городам. Ближний Восток, как большой дом, сейчас горит с разных концов. Наземная операция против сектора Газа вот-вот готова стартовать. Армия обороны Израиля демонстративно разворачивает все новые и новые подразделения в зоне конфликта, а журналисты и местные жители с интересом наблюдают за тем, что происходит. Человек, выйдя из очень дорогого автомобиля, раздает еду и воду на блокпосту на юге страны. Такая картинка — не редкость в эти дни.

«Мы здесь, чтобы показать, что народ Израиля един, что мы всегда вместе. И всех, кто любит нас, мы любим, всегда будем им помогать. То, что сделал ХАМАС, — это смертный грех, они убили наших братьев, наших детей. Мы все должны понимать, что если они победят нас, то они захватят весь мир», — считает житель Израиля Ариель.

Рядом разбитая машина — своего рода напоминание о том, с какой силой пришлось столкнуться израильтянам. Таких машин еще очень много в южных израильских городах. В первый день событий кто-то ехал по своим делам и просто не доехал. В автомобиле множество пулевых отверстий.

Двир и Шалеф видели эти события своими глазами. Друзья накануне вернулись с вечеринки и не успели уснуть, как ранним утром услышали выстрелы.

«Террористы в буквальном смысле упали на наши головы с неба. Пять или шесть человек из них прилетели на парапланах и приземлились прямо на крышу полиции. Другие подъехали на пикапах. Бой с ними продолжался больше суток. Время от времени их уговаривали сдаться, а в конце концов подогнали два бульдозера с танком и уничтожили вместе со зданием», — рассказал житель Израиля Двир.

Сейчас все города и поселки возле сектора Газа эвакуированы, на дорогах выставлены посты, а в муниципалитетах дежурят добровольцы, готовые прийти на помощь оставшимся немногочисленным гражданским. Обстрелы тем временем не прекращаются.

Некоторые реактивные снаряды долетают даже до Тель-Авива. Этой ночью один из них едва не попал в закусочную в пригороде Бат Ям. Здесь всегда много людей, и большая трагедия не случилась лишь чудом.