Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Израилю

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 104 0

СБ ООН не принял проект резолюции России по прекращению огня в Газе и Израиле

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Израилю

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Совбез ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) не принял проект резолюции России по Израилю и сектору Газа. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости. Известно, что резолюция была составлена с гуманитарными целями и содержала ряд пунктов о прекращении огня.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал случившееся, отметив, что Совбез ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран. Ряд стран, которые проголосовали против российской резолюции, включает в себя Францию, Японию, Соединенные Штаты Америки (США) и Великобританию.

По словам Небензи, голосование явно показало, кто в самом деле выступает за перемирие, а кто — нет. США не поддержали российскую резолюцию из-за того, что в ней содержалось осуждение боевиков организации ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин провел телефонные переговоры с Асадом, ас-Сиси, Аббасом и Раиси.

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