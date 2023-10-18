«Я хочу просто жить»: израильтяне не хотят покидать своих жилищ

Военная ситуация вынуждает жителей еврейских кибуцев покидать свои дома, так как границы превращаются в условность, а число участников палестино-израильского конфликта может вырасти в любой момент.

Вторым фронтом для Израиля может стать ливанская граница. Боевики группировки «Хезболла» неоднократно заявляли — они не останутся в стороне, если Тель-Авив начнет сухопутную операцию в Секторе Газа.

Израиль ранее объявил об эвакуации населения в двухкилометровой зоне на границе с Ливаном. С живущими в этом взрывоопасном регионе людьми поговорил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Все вещи в машине, а бак заправлен под завязку. Жители кибуца на севере Израиля, уезжают из родных домов. Мечты о спокойной жизни на фоне гор придется отложить.

«Вы знаете, когда я переезжала сюда жить, я надеялась, что все наладится. Очень хотелось бы, очень верится <…> здесь же много национальностей, и мы жили нормально, но периодически что-то случается», — говорит жительница кибуца Светлана Брегман.

Совсем рядом проходит так называемая «Синяя линия» — фактическая граница между Израилем и Ливаном. А за ней «Хезболла». Эта группировка, поддерживаемая Ираном, грозится вступить в войну, если израильтяне начнут наземную операцию в Секторе Газа.

«Если в ближайшие часы не будут использованы оставшиеся в распоряжении ООН и политических сил возможности, открытие новых фронтов против сионистского режима неизбежно», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ракеты «Хезболлы» уже летят в приграничные города. Боевики также подбили несколько танков ЦАХАЛ. Но израильтяне не готовы уступать. Во-первых — армия. Она обещает мощный ответ в стиле войны 2006 года. На север, также как и на юг, в срочном порядке перебрасывают войска. А во-вторых — обычные люди. Они готовы помочь военным защищать страну.

«Вот та гора — это Ливан, откуда стреляет „Хезболла“, а вот этот забор — это уже не граница. Это всего-навсего ограждение поселения, ограждение кибуца», — говорит корреспондент.

Меры безопасности предприняты чрезвычайные. Кругом камеры и колючая проволока. Пресс секретарь кибуца Мисгав Офер Москович намекнул нам, что готов с оружием в руках встать за этим забором.

«Я уезжаю вечером, чтобы проверить детей, которых я отправил в безопасное место, а потом возвращаюсь. Я не хочу быть героем. Я хочу просто жить. Но я хочу продолжать жить в этом месте», — говорит Москович.

Израиль упорно отвечает «Хезболле» на каждый обстрел своими снарядами. Напряжение нарастает с каждым часом. Ночные огни на горах пока мерцают в относительной тишине, но в любой момент она может прерваться.

Ранее в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что показанные Израилем кадры работы лазерной системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Beam («Железный луч») — это скорее всего компьютерная анимация.