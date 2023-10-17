Огнеметная система «Тосочка» поразила скопление украинских боевиков

Экипаж боевой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» успешно выполняет все цели в зоне специальной военной операции (СВО). Кадрами слаженной боевой работы поделились в Министерстве обороны Российской Федерации.

Наши бойцы во время нахождения на огневой позиции выпустили специальный термобарический заряд, который имеет повышенную дальность. В результате цель была поражена — российская армия успешно уничтожила группу боевиков, которые прятались в специальном укрепленном районе.

Российский беспилотник успешно зафиксировал видео ликвидации боевиков.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, как экипаж Су-30СМ уничтожает врагов.