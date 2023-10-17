Лидер Ирана назвал геноцидом действия Израиля и пригрозил возмездием мусульман
Хаменеи: никто не остановит мусульман, если преступления Израиля продолжатся
Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM
Кто управляет политикой Иерусалима? И кто должен понести ответственность за деяния, совершенные на глазах всего мира?
Если Израиль продолжит совершать преступления, то мусульмане и силы сопротивления дойдут до исступления, и уже никто не сможет их остановить. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, его цитирует Tasnim.
«Если эти преступления продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их», — сказал он.
Аятолла подчеркнул, что Израиль совершает геноцид на глазах всего мира, а также призвал судить правительство страны. По его словам, в последние дни политику Иерусалима регулирует Вашингтон. Также лидер Ирана призвал немедленно прекратить бомбардировки.
Беспрецедентная по масштабу ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. За ней последовало вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», подвергнув территорию сектора Газа ракетным ударам. После этого Минобороны страны объявило о переходе к полномасштабному наземному наступлению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из командиров ХАМАС.
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