«Ни Иордания, ни Египет»: Абдалла II заявил об отказе принять беженцев из Газы
Король Абдалла: Иордания и Египет не смогут принять беженцев из сектора Газа
Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM
Он также обратил внимание на опасность расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Египет и Иордания отказались принимать на своих территориях беженцев из сектора Газа. Об этом заявил король Иордании Абдалла II после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем.
«Я решительно выступаю не только от имени Иордании, но и от имени наших братьев в Египте. Ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев», — прокомментировал он.
Он указал на необходимость решать проблемы гуманитарного характера, которые спровоцированы эскалацией палестино-израильского конфликта, на палестинских землях, а также в пределах Газы и на Западном берегу Иордана. По словам короля, нельзя вешать судьбу палестинцев на другие страны.
Абдалла II призвал снизить градус напряженности конфликта и остановить насилие над жителями региона. Он отметил необходимость исключения повторения этого «цикла» ежегодно. По ее словам, нужно найти дипломатическое решение, которое позволит разрешить спор Израиля и Палестины.
Король Иордании также предостерег от расширения конфликта. Он добавил, что в этом случае последствия будут «ужасающими для всех».
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в Израиле россиян выросло до 16 человек.
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