«Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины

Макгрегор: ситуация на Украине стала опасной из-за риска конфронтации НАТО с РФ
Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face
Осознают ли американцы, что на самом деле происходит?
Украинский кризис становится все более опасным из-за риска конфронтации США с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
«С каждым днем ситуация на Украине становится все более опасной, она становится все более опасной просто потому, что вероятность конфронтации НАТО с Россией продолжает существовать», — сказал он.
И это заставляет находиться под угрозой жителей США и Европы. Кроме того, опасность представляет и вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. По словам Макгрегора, ситуация гораздо опаснее, чем могут себе вообразить многие американцы.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.
В США признали готовность России пойти в наступление на Украине
Между тем Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассказали, к чему приведут действия России на Украине.
- 18 окт
- «Мы будем жертвами!» — во Франции призвали остановить поддержку Украины
- 18 окт
- Наши танки самые надежные: лучшее видео из зоны СВО за день
- 17 окт
- Приезжают даже афроамериканцы: бойцы армии России о происходящем в зоне СВО
- 17 окт
- ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления
- 17 окт
- «Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ
- 17 окт
- Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
- 17 окт
- Добром не кончится: что ждет Зеленского за массовую гибель граждан Украины
- 17 окт
- На Украине назвали «достоинства» Зеленского, которые бесят западные элиты
- 17 окт
- «Осталось мало времени»: почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику
- 17 окт
- «Как королева»: в ЕС недовольны превышением полномочий Урсулой фон дер Ляйен
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?