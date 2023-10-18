«Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 443 0

Макгрегор: ситуация на Украине стала опасной из-за риска конфронтации НАТО с РФ

«Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация Обострение палестино-израильского конфликта

Осознают ли американцы, что на самом деле происходит?

Украинский кризис становится все более опасным из-за риска конфронтации США с Россией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

«С каждым днем ситуация на Украине становится все более опасной, она становится все более опасной просто потому, что вероятность конфронтации НАТО с Россией продолжает существовать», — сказал он.

И это заставляет находиться под угрозой жителей США и Европы. Кроме того, опасность представляет и вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. По словам Макгрегора, ситуация гораздо опаснее, чем могут себе вообразить многие американцы.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

В США признали готовность России пойти в наступление на Украине

Между тем Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассказали, к чему приведут действия России на Украине.

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