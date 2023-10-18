В США признали готовность России пойти в наступление на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 92 0

Экс-дипломат Фриман: две армии ВСУ уничтожены, третья гибнет прямо сейчас

В США признали готовность России пойти в наступление на Украине

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Две армии украинских боевиков уничтожены, а третья успешно уничтожается прямо сейчас.

Украинские боевики уже потеряли две своих армии, в данный момент третья гибнет в боях за безуспешные попытки прорвать оборону России. Об этом сообщил экс-дипломат Час Фриман в эфире одного из YouTube-шоу, упомянув, что наши бойцы готовы пойти в наступление.

«По меньшей мере две армии (ВСУ. — Прим. ред.) были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских», — сообщил бывший дипломат.

По мнению Фримана, основная ошибка президента Украины Владимира Зеленского была в том, что он думал, будто западные страны готовы бесконечно поддерживать Незалежную в борьбе, однако все, чего он добился — это огромная перспектива полностью потерять выход к Черному морю, а также огромное количество погибших украинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как посол Антонов предупредил США о последствиях передачи ATACMS.

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