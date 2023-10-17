«По всей стране»: в США рассказали, к чему приведут действия России на Украине

Российские военные систематически атакуют позиции ВСУ и пути их снабжения.

Вооруженные силы РФ продолжают наносить эффективные удары, поражающие позиции ВСУ, а также военные объекты на украинских территориях. Об этом экс-морпех ВС США Брайан Берлетик рассказал в своем личном блоге на YouTube.

По словам военного эксперта, ВС РФ регулярно бьют не только по живой силе противника, но и уничтожают пути ее снабжения.

«Они используют ракеты и дроны, чтобы уничтожить украинские военные объекты по всей стране», — прокомментировал он.

Берлетик добавил, что украинские нацисты рискуют вскоре лишиться всех возможностей к сопротивлению. Если ВСУ окажутся неспособны вести боевые действия в зоне СВО, то российские военные перейдут к новым операциям, заключил он.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что США тайно поставили на Украину небольшую партию ракет ATACMS.