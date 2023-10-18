Есть доказательства: кто причастен к атаке на больницу в секторе Газа
В ЦАХАЛ предъявили доказательства непричастности к атаке на больницу в Газе
Фото: Reuters / AHMED ZAKOT
Израильская сторона обратила внимание на отсутствие характерных для их боеприпасов воронок.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою причастность к обстрелу больницы в секторе Газа и представила доказательства. В своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) пресс-служба военных сил страны опубликовала видео, в котором указала на неудачный запуск ракеты палестинским «Исламским джихадом».
По данным ЦАХАЛ, именно террористическая организация виновна в ударе по больнице Аль-Ахли. Отмечается, что после падения снаряда на месте не образовалось характерной для израильских снарядов воронки. Если бы ракета принадлежала ЦАХАЛ — на месте осталась бы пробоина размером от семи до 12 метров в диаметре.
A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023
IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf
«Размеры повреждений соответствуют ракетам палестинского „Исламского джихада“ и не соответствует цифрам погибших, озвученным Минздравом Газы», — прокомментировал также пресс-секретарь ЦАХАЛ на брифинге для иностранных СМИ.
Палестинский «Исламский джихад» обвинения в свой адрес так же отрицает. По словам представителей движения, израильская сторона представляет ложную и необоснованную версию.
Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по местной больнице. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания.
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