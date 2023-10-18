Есть доказательства: кто причастен к атаке на больницу в секторе Газа

Израильская сторона обратила внимание на отсутствие характерных для их боеприпасов воронок.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою причастность к обстрелу больницы в секторе Газа и представила доказательства. В своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) пресс-служба военных сил страны опубликовала видео, в котором указала на неудачный запуск ракеты палестинским «Исламским джихадом».

По данным ЦАХАЛ, именно террористическая организация виновна в ударе по больнице Аль-Ахли. Отмечается, что после падения снаряда на месте не образовалось характерной для израильских снарядов воронки. Если бы ракета принадлежала ЦАХАЛ — на месте осталась бы пробоина размером от семи до 12 метров в диаметре.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

«Размеры повреждений соответствуют ракетам палестинского „Исламского джихада“ и не соответствует цифрам погибших, озвученным Минздравом Газы», — прокомментировал также пресс-секретарь ЦАХАЛ на брифинге для иностранных СМИ.

Палестинский «Исламский джихад» обвинения в свой адрес так же отрицает. По словам представителей движения, израильская сторона представляет ложную и необоснованную версию.

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по местной больнице. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания.