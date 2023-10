Есть доказательства: кто причастен к атаке на больницу в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою причастность к обстрелу больницы в секторе Газа и представила доказательства. В своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) пресс-служба военных сил страны опубликовала видео, в котором указала на неудачный запуск ракеты палестинским «Исламским джихадом».

По данным ЦАХАЛ, именно террористическая организация виновна в ударе по больнице Аль-Ахли. Отмечается, что после падения снаряда на месте не образовалось характерной для израильских снарядов воронки. Если бы ракета принадлежала ЦАХАЛ — на месте осталась бы пробоина размером от семи до 12 метров в диаметре.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf