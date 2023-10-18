Есть доказательства: кто причастен к атаке на больницу в секторе Газа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 678 0

В ЦАХАЛ предъявили доказательства непричастности к атаке на больницу в Газе

Есть доказательства: кто причастен к атаке на больницу в секторе Газа

Фото: Reuters / AHMED ZAKOT

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская сторона обратила внимание на отсутствие характерных для их боеприпасов воронок.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою причастность к обстрелу больницы в секторе Газа и представила доказательства. В своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter. — Прим. ред.) пресс-служба военных сил страны опубликовала видео, в котором указала на неудачный запуск ракеты палестинским «Исламским джихадом».

По данным ЦАХАЛ, именно террористическая организация виновна в ударе по больнице Аль-Ахли. Отмечается, что после падения снаряда на месте не образовалось характерной для израильских снарядов воронки. Если бы ракета принадлежала ЦАХАЛ — на месте осталась бы пробоина размером от семи до 12 метров в диаметре.

«Размеры повреждений соответствуют ракетам палестинского „Исламского джихада“ и не соответствует цифрам погибших, озвученным Минздравом Газы», — прокомментировал также пресс-секретарь ЦАХАЛ на брифинге для иностранных СМИ.

Палестинский «Исламский джихад» обвинения в свой адрес так же отрицает. По словам представителей движения, израильская сторона представляет ложную и необоснованную версию.

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по местной больнице. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания.

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