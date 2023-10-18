Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

В МИД РФ заявили о том, что ситуация на Ближнем Востоке набирает чудовищные обороты и режиссируется из Вашингтона и Лондона.
Фото: Reuters / STRINGER
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвал удар по больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания.
«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», — заявила она в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, ситуация на Ближнем Востоке набирает чудовищные обороты и складывается не сама собой, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона».
Также Захарова отметила, что конфликт вышел далеко за рамки региона и стал «глобальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба».
Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани». Позднее в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.
Израильская армия отказалась брать на себя ответственность за удар по больнице, заявив, что взрыв якобы стал результатом неудачного пуска ракеты боевиками группировки «Исламский джихад»*.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара, а ливанское движение «Хезболла» провозгласило 18 октября «днем гнева» против Израиля. Представители движения призвали жителей арабских и исламских стран выйти на протесты, а также потребовали от международных организаций принять незамедлительные меры против массовых убийств и геноцида «угнетенного палестинского народа».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом на глазах всего мира и призвал судить правительство страны.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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