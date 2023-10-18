Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

В МИД РФ заявили о том, что ситуация на Ближнем Востоке набирает чудовищные обороты и режиссируется из Вашингтона и Лондона.

Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвал удар по больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания.

«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», — заявила она в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, ситуация на Ближнем Востоке набирает чудовищные обороты и складывается не сама собой, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона».

Также Захарова отметила, что конфликт вышел далеко за рамки региона и стал «глобальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба».

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани». Позднее в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Израильская армия отказалась брать на себя ответственность за удар по больнице, заявив, что взрыв якобы стал результатом неудачного пуска ракеты боевиками группировки «Исламский джихад»*.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара, а ливанское движение «Хезболла» провозгласило 18 октября «днем гнева» против Израиля. Представители движения призвали жителей арабских и исламских стран выйти на протесты, а также потребовали от международных организаций принять незамедлительные меры против массовых убийств и геноцида «угнетенного палестинского народа».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом на глазах всего мира и призвал судить правительство страны.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
18 окт
Байден прибыл в Израиль с официальным визитом
18 окт
На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение
18 окт
«Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины
18 окт
«Они умрут»: армию Израиля заманивают в смертельную ловушку в секторе Газа
18 окт
На видео попал удар по больнице в секторе Газа
18 окт
Антиизраильские протесты по всему миру: как прошла ночь на Ближнем Востоке
18 окт
«С ужасом слежу»: Мария Захарова высказалась о событиях на Ближнем Востоке
18 окт
При атаке школы ООН в лагере беженцев в Газе погибли шесть человек
18 окт
«Я хочу просто жить»: израильтяне не хотят покидать своих жилищ
18 окт
ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников
+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.35
0.06 102.75
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:42
Сосо Павлиашвили о патриотизме в русских песнях: «Трогают сердце и сознание»
11:27
Байден прибыл в Израиль с официальным визитом
11:23
Новый седан «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы
11:15
На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение
10:58
«Мы будем жертвами!» — во Франции призвали остановить поддержку Украины
10:40
В Петербурге почтили память Чайковского гала-концертом с участием Ролдугина

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
«Я ненавидела»: какой школьницей была Дана Борисова
Кому нужно срочно заглянуть в «личный кабинет», чтобы не попасть в должники
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России