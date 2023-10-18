Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвал удар по больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания.

«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», — заявила она в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, ситуация на Ближнем Востоке набирает чудовищные обороты и складывается не сама собой, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона».

Также Захарова отметила, что конфликт вышел далеко за рамки региона и стал «глобальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба».

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани». Позднее в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Израильская армия отказалась брать на себя ответственность за удар по больнице, заявив, что взрыв якобы стал результатом неудачного пуска ракеты боевиками группировки «Исламский джихад»*.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара, а ливанское движение «Хезболла» провозгласило 18 октября «днем гнева» против Израиля. Представители движения призвали жителей арабских и исламских стран выйти на протесты, а также потребовали от международных организаций принять незамедлительные меры против массовых убийств и геноцида «угнетенного палестинского народа».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом на глазах всего мира и призвал судить правительство страны.

* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.