На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетней Лизы из Петербурга

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День добрых дел на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна Лизе из Санкт-Петербурга. У нее крайне редкое заболевание — врожденный порок венозной системы. С возрастом болезнь прогрессирует, это грозит ребенку ампутацией ноги. Помочь могут итальянские медики.

Вот только цена операции слишком велика: два с лишним миллиона рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого отправьте смс с суммой пожертвования на номер 2222 или просто наведите камеру смартфона на QR-код — он будет на экране в течение всего сюжета.

Лиза — очень активный ребенок. Садится рисовать, но через несколько минут уже бежит поливать свой маленький огород. потом начинает мастерить бусы, переключается на конструктор, и вот она уже не художник и не садовод, а строитель.

Движение ей жизненно необходимо, спорт — это медицинская рекомендация — Лизе покоряются вершины скалодрома. Главное — не переборщить.

«Пятно на ноге — сильнейшие кровотечения оттуда были. Первый раз в три года мы делали срочно операцию, так как эмбриональная вена — она должна была рассосаться еще в утробе, а у нас она осталась по всей длине в ноге», — рассказывает Марина Ведерникова, мама Лизы.

Синдром Клиппеля-Треноне — заболевание очень редкое и плохо изученное. Сосуды переплетены в мелкие клубочки, которые в ходе сложных операций уже дважды распутывали врачи. Постоянные синяки, пальцы на ноге сильно увеличены. Надо носить компрессионное белье. Лиза все это не по возрасту стойко переносит.

«У нее и усталость, и ножка может болеть, если она после большой физической нагрузки. Любое заболевание, даже ОРВИ, оно сгущает кровь и у нее образуются внутренние гематомы», — продолжает рассказ мама Лизы.

Сейчас, когда Лиза стала активно расти ситуация усложнилась. Самый страшный прогноз — ампутация ноги. Ее уже несколько раз предлагали врачи в России и в Бельгии. Но у сосудистого хирурга из Италии, который уже дважды оперировал Лизу, есть другое решение.

«Нам придется удалить очаги и провести еще одну операцию по удалению аномальных вен. Возможно, нам придется разделить операцию на два этапа, но мы должны увидеть результат первой, чтобы запланировать вторую. Мы считаем, что состояние девочки может улучшиться», — поясняет сосудистый хирург, профессор Рауль Маттасси.

Лизу вместе с мамой готовы принять в феврале, вот только операции и перелет обойдутся более чем в 20 тысяч евро. Это два с лишним миллиона рублей.

У Лизы же сейчас и без этого много забот. Она готовится пойти в первый класс, еще надо находить время на танцы. И на лечение игрушечного динозавра, у которого тоже, как сказала нам Лиза, больная нога. Восстанавливаться будут вместе — как только она вернется из клиники.

Чтобы помочь Лизе, отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 2222. Большое Вам спасибо!