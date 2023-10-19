В Подмосковье убит сын легендарного рок-музыканта, основателя группы «Парк горького» Стаса Намина

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 485 0

В Подмосковье убит сын основателя группы «Парк горького» Стаса Намина

В Подмосковье убит сын легендарного рок-музыканта, основателя группы «Парк горького» Стаса Намина

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Родственников певца хладнокровно зарезали.

В подмосковной деревне Крюково убит Артем Микоян — сын легендарного рок-музыканта основателя группы «Парк горького» Стаса Намина. Как стало известно 5-tv.ru, мужчину зарезали на даче вместе с тещей исполнителя.

Убитый Артем Микоян — художник и кинематографист. Подробности происшествия уточняются.

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