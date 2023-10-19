«Не смогут сделать»: в США раскрыли главный минус ракет ATACMS

Какие недостатки обнаружили в поставленных на Украину ракетах? И смогут ли они изменить ситуацию в зоне спецоперации?

Украинские войска не смогут уничтожить российские танки с помощью поставленных из США дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них — уничтожение наиболее защищенных боевых машин», — говорится в статье.

Дело в том, что в боевой части ракеты содержится порядка тысячи гранатообразных суббоеприпасов, которые при неудачном попадании не нанесут серьезный урон танку.

И к этому факту прибавляется еще то, что США поставили ВСУ ATACMS близкие к истечению срока годности. По словам Экса, в арсенале американской армии сотни устаревших ракет.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

«Уже завтра»: во Франции задумались о сроках окончания спецоперации

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ.