«Не смогут сделать»: в США раскрыли главный минус ракет ATACMS
Forbes: ВСУ не смогут с помощью ATACMS из США уничтожить бронетехнику ВС РФ
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
Какие недостатки обнаружили в поставленных на Украину ракетах? И смогут ли они изменить ситуацию в зоне спецоперации?
Украинские войска не смогут уничтожить российские танки с помощью поставленных из США дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Есть много вещей, которые ATACMS не могут сделать. Среди них — уничтожение наиболее защищенных боевых машин», — говорится в статье.
Дело в том, что в боевой части ракеты содержится порядка тысячи гранатообразных суббоеприпасов, которые при неудачном попадании не нанесут серьезный урон танку.
И к этому факту прибавляется еще то, что США поставили ВСУ ATACMS близкие к истечению срока годности. По словам Экса, в арсенале американской армии сотни устаревших ракет.
Читайте также
Путин пригласил Байдена на чаепитие: «Пусть берут блины»
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
«Уже завтра»: во Франции задумались о сроках окончания спецоперации
Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ.
- 18 окт
- Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ
- 18 окт
- На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
- 18 окт
- «Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
- 18 окт
- «Ему решать»: Зеленскому предрекли два пути после поражения в конфликте
- 18 окт
- «Ну, смешно!» — Путин отреагировал на слова Байдена о проигрыше России на Украине
- 18 окт
- «Мы будем жертвами!» — во Франции призвали остановить поддержку Украины
- 18 окт
- «Все более опасно»: в США испугались прямого конфликта с Россией из-за Украины
- 18 окт
- Наши танки самые надежные: лучшее видео из зоны СВО за день
- 17 окт
- «Паспорта уже не Украины. Там негры даже бегали»: российские военные о наемниках в зоне СВО
- 17 окт
- ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления
Читайте также
93%
0.02 102.91
0.16
Нашли ошибку?