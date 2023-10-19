Попытают ли украинские войска в очередной раз удачу или отступят?

Украинские войска в ходе контрнаступления не захватили территории. К нынешнему времени боевики уже устали, у них ничего не осталось. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — сказал он.

Вместе с тем, продолжил Шаффер, руководство ВСУ понимает, что их скоро бросят, как ненужную вещь. «И Путин знает»: Белый дом не сможет уже обеспечить Украину новыми поставками вооружения для поддержания контрнаступления или обороны.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли главный минут ракет ATACMS, которые Белый дом поставил на Украину.