«Путин знает»: как ВСУ провалили контрнаступление и остались ни с чем

|
Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Офицер Шаффер: ВСУ не смогли добиться успехов в ходе контрнаступления

«Путин знает»: как ВСУ провалили контрнаступление и остались ни с чем

Фото: www.globallookpress.com / Yves Choquette

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Украинский кризис Спецоперация

Попытают ли украинские войска в очередной раз удачу или отступят?

Украинские войска в ходе контрнаступления не захватили территории. К нынешнему времени боевики уже устали, у них ничего не осталось. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — сказал он.

Вместе с тем, продолжил Шаффер, руководство ВСУ понимает, что их скоро бросят, как ненужную вещь. «И Путин знает»: Белый дом не сможет уже обеспечить Украину новыми поставками вооружения для поддержания контрнаступления или обороны.

Гаубица «Мста-Б» громит противника: лучшее видео из зоны СВО за день

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли главный минут ракет ATACMS, которые Белый дом поставил на Украину.

Тема:
Украинское контрнаступление
18 окт
«Бороться сложно»: на Западе предупредили ВСУ о хитром маневре российских войск
18 окт
На очереди — женщины: на Украине иссяк мобилизационный ресурс
18 окт
«Ему решать»: Зеленскому предрекли два пути после поражения в конфликте
18 окт
ВСУ атаковали районную больницу и сельскую амбулаторию в Херсонской области
17 окт
«Паспорта уже не Украины. Там негры даже бегали»: российские военные о наемниках в зоне СВО
17 окт
ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления
17 окт
«Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ
17 окт
Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
17 окт
«Осталось мало времени»: почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику
16 окт
«Никаких результатов»: в Германии заявили о бесполезности западной техники на Украине
+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
Первая жена Стаса Намина о подозреваемом в убийстве его семьи: «Всегда был странный»
11:48
Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Мешкова
11:46
В Конгрессе США заявили, что удар по больнице в секторе Газа нанесли боевики
11:22
Дела семейные: стал известен мотив убийства сына и тещи Стаса Намина
11:18
Российская артиллерия уничтожила колонну ВСУ на краснолиманском направлении
11:14
«Их уничтожают»: США сообщили о трех котлах для ВСУ в зоне спецоперации

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России