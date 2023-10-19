«Следы, нож, молоток»: что нашло следствие на месте убийства родных Стаса Намина

Задержан подозреваемый в убийстве родных музыканта Стаса Намина Роман Микоян, он был сыном первой жены музыканта от другого брака.

Жертвами расправы в Подмосковье стали члены семьи известного музыканта Стаса Намина — его младший сын и теща. По подозрению в преступлении задержали Романа Микояна — сводного брата погибшего. Что могло произойти в загородном доме, выяснял корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Криминалисты сканируют опечатки, ищут улики, детально осматривают место расправы — по крупицам пытаются восстановить роковые события минувшего вечера. Следователи подозревают 39-летнего пасынка легенды отечественного рока Стаса Намина в жестоком убийстве брата и бабушки.

«Проведен осмотр, изъяты смывы, следы, нож, молоток и другие предметы. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы. Устанавливаются мотивы совершенного преступления, а также все обстоятельства», — говорит старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Расправа произошла в престижном коттеджном поселке. По одной из версий, накануне мужчина поссорился с родственниками, после чего вышел из себя, схватился за нож и пошел убивать. Сначала хладнокровно зарезал пенсионерку в одной из комнат, а затем вышел во двор и расправился с братом, нанеся 11 ударов.

Следователи пока не рассказывают всех подробностей, но, по наши данным, семья повздорила из-за разгульного образа жизни Романа Микояна. Якобы накануне он был в неадекватном состоянии. Бабушка заподозрила внука в употреблении наркотиков. Потребовала, чтобы молодой человек взялся за ум, бросил пить и забыл про запрещенные вещества раз и навсегда. На этом же настаивал и брат. Нравоучения родственников жутко раздражали Микояна. Вероятно, вчерашний скандал стал последней каплей.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрят вопрос об избрании ему меры пресечения», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Роман Микоян неоднократно попадал в скандальные истории. Судя по информации из открытых источников, 15 лет назад он, будучи пьяным, сел за рулем и на смерть сбил пешехода, за что получил два года колонии, правда, отделался условным сроком. А три года назад после очередной пьянки его избили.

«Он реально мальчик был странный, нестабильный психически <…> Это кошмарный сон. Просто кошмарный сон <…>Значит будет сидеть в тюрьме. Не знаю», — поделилась своим впечатлением от произошедшего бывшая жена Стаса Намина Анна Исаева.

Роман Микоян — приемный сын легенды отечественного рока и основателя группы «Цветы» Стаса Намина, а также правнук влиятельного советского политика Анастаса Микояна. Музыкант женился на матери подозреваемого, когда мальчику был всего год. Микоян не пошел по пути отчима, а стал заниматься айти и строительством. Часто участвовал в профильных форумах и выставках, увлекался дронами, геодезией и проектированием. Очень любил спорт.

Если следователи докажут вину Романа Микояна, то про успешную карьеру он может забыть. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее основатель группы «Парк Горького» Стас Намин назвал отморозком Романа, подозреваемого в убийстве младшего брата и бабушки, сообщал 5-tv.ru.