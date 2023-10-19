Обстановка на Западном берегу Иордана: жители Хавары и Элон-Море пытаются ужиться

В другой части Палестины — на Западном берегу Иордана — бомбардировок нет, но жители не чувствуют себя в безопасности. Причем ни евреи, ни арабы. Тишина на улицах городов здесь вовсе не означает покой. С людьми, которые живут постоянном страхе — удалось пообщаться корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву.

Плотник Надал Оди пытается показать нам дом, в котором погиб его сосед, но опасается выйти на улицу. Там, по его словам, палестинцев поджидают израильские военные, которые блокировали поселение.

«Осторожно, там войска, нам нельзя выходить из домов, но я покажу тебе! Вот видишь, белый дом. Мой сосед стоял там на балконе и израильтянин подстрелил его», — восклицает Оди.

Мы в деревне Хавара, которую в Израиле называют гнездом террора. Некоторые политики даже призывают снести ее.

«Вон видите, на крыше палестинский флаг. Появление такого символа где-нибудь в центре Израиля абсолютно немыслимо, но здесь это в порядке вещей», — рассказал корреспондент.

Хавара имеет печальную славу как город охотников на водителей. Несколько ее жителей были задержаны за стрельбу по проезжающим машинам еврейских поселенцев. А в первые дни войны здесь и вовсе салютовали ХАМАС. За что получили ответ от израильских властей.

«С теми, кто поддерживает терроризм, в Израиле поступают не просто жестко, а очень жестко, бескомпромиссно жестко. Вот недавний случай. Владелец пиццерии разместил на окнах рекламу, в которой использовал фотографию заложницы из окрестностей Газы. Реакция последовала немедленно — заведение не только закрыли, но и снесли», — сообщил корреспондент.

Сейчас Хавару решили закрыть. На центральной улице не работает ни одно заведение. Военные следят за тем, чтобы никто не выходил к дороге.

Идем от одного дома к другому. Вот здесь нам наливают кофе, но просят не снимать — боятся реакции властей. А вот тут хозяин оказался смелым, и кофе налил, и речь сказал.

«Израиль — как шайтан. И Америка. Они ничего для нас не делают», — заявил он.

При этом жители Хавары утверждают, что гражданские израильтяне сами пробираются к ним в поселок и сами же стреляют в местных. Дальше мы едем в Элон-Море, еврейское поселение по соседству.

«У нас с соседями сложные отношения, особенно в такое время. Для евреев стало небезопасно проезжать через Хавару, потому что очень много сопротивления. За последний год было много терактов и попыток, стрельба в машины», — поделилась Мевасерет Толмач, врио главы поселения.

Доказательства нападений предъявили немедленно. Автомобиль Матаньи Олами проезжал по дороге на Иерусалим через Хавару, и мужчина чуть не погиб.

«В меня начали стрелять два террориста. Две пули в меня попали — в колено и одна сломала кость в двух местах. Мне поставили железные штыри. Но лечиться еще предстоит долго. Уже шестая операция была, но это еще не все», — заявил он.

Матанья выжил, потому что сам отстреливался. Жизнь в этих местах похожа на зубодробительный вестерн. Всего 9 километров по прямой и 18 — по горной дороге отделяют эти поселения. Но они как два разных мира, в которых нет места компромиссам, а с учетом последних событий возможно и не будет.