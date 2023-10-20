«Плен спас меня»: украинский танкист призвал сослуживцев сдать оружие ВС России
Танкист ВСУ Галинка назвал плен единственным шансов выжить под Запорожьем
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
Армия Незалежной несет постоянные потери, в том числе из-за ошибок командиров. Зеленского уже призвали наказывать их.
Большое число украинских боевиков гибнет при штурме позиций ВС РФ на запорожском направлении. Выжить можно только в том случае, если сложить оружие. Об этом заявил пленный танкист 14-й механизированной бригады ВСУ Игорь Галинка в беседе с ТАСС.
«Все понимают и знают, что, если попадешь на „передок“, шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая. За короткое время я успел насмотреться на потери, которые стали результатом таких вот штурмов, по крайней мере там, где я был… Плен спас меня и сослуживцев», — сказал он.
Галинку мобилизовали несколько недель назад, а в плен он попал, когда вместе с сослуживцами отправился разминировать дорогу из Малой Токмачки на Вербовое на танках Т-72. На середине пути начался обстрел, от которого боевики скрылись в окопе. Российские военные подошли к ним и предложили сдаться в плен, в ответ те согласились. Иначе бы, подчеркнул Галинка, он и сослуживцы погибли.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы призвали президента Незалежной Владимира Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя.
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