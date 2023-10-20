Украинцы призвали Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя
Зеленского просят ввести наказание для командиров из-за потерь в ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Какие меры пресечения Киеву предлагают применять за «небрежное планирование»?
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием привлекать к ответственности командиров ВСУ за огромное количество погибших, раненых, пленных и пропавших без вести боевиков.
«Определить и внести в соответствующие законы и военные уставы ответственность и механизм привлечения к ответственности лиц командного состава всех уровней за отрицательные результаты боевых операций, а именно потери личного состава», — говорится в документе.
По мнению автора, командный состав должен нести ответственность в соответствии с участием в разработке, подготовке и реализации военных операций, а еще и оперативным управлением на местах. Варианты мер наказания такие: лишение званий, материальная или уголовная ответственность.
Еще в первые дни конфликта на Украине боевиков предупредили об ответственности за дезертирство или неподчинение, но вот командиры никак не наказываются за небрежное планирование, в результате которого армия несет огромные потери.
Трудное решение: Зеленскому назвали четыре условия прекращения конфликта
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-34 уничтожили укрепленные позиции ВСУ.
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