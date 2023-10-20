«Расцвел цветок»: ЦБ анонсировал выпуск новой монеты

Они будут разного номинала — от трех до 25 рублей.

Центробанк России выпускает в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму «Аленький цветочек» серии «Российская (советская) мультипликация». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России 20 октября 2023 года выпускает в обращение памятные монеты „Аленький цветочек“… серебряную номиналом три рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне трехрублевой монеты расположено, в том числе, рельефное изображение герба РФ, обозначающие надписи, а на оборотной — цветная картинка со сценой из мультфильма и его название.

Сцена выполнена в цвете также на монетах из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей. Есть и рельефная надпись «Аленький цветочек». При этом на 25-рублевых монетах из недрагоценных металлов сцена изображена не в цвете, а в рельефе, равно как и название мультфильма.

Тираж из стали с никелевым покрытием составляет 850 тысяч штук, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150 тысяч. Причем все эти монеты являются законным средством наличного платежа и обязательным к приему без ограничений, добавили в регуляторе.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦБ остановил выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей.