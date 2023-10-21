Как обезопасить себя от медленного процесса разрушения костной ткани в организме?

Остеопороз — заболевание, при котором истончается костная ткань, что может привести к инвалидности и даже смерти. Врач-эндокринолог Елена Чуракова объяснила изданию URA.RU, как защититься от недуга.

Такое заболевание скелета, как остеопороз, чаще всего появляется у людей старше 50 лет. Оно приводит к тому, что плотность костей снижается.

Последнее является частой причиной переломов даже при незначительных травмах. Согласно статистике, в России с этой проблемой сталкивается 34% женщин и 27% мужчин — всего около 14 миллионов человек.

Чтобы избежать этого, Чуракова советует вести здоровый образ жизни, в том числе, избегать курения и злоупотребления алкоголем. Кроме того, снизить опасность остеопороза помогут любой посильный вид спорта и правильное питание.

«Важно употреблять минимум три порции молочных продуктов ежедневно — в них содержится полезный для скелета кальций. Одна порция может быть 200 миллилитров молока, 100 грамм творога, 150 грамм йогурта или 30 грамм сыра. Бывают и немолочные источники кальция. Среди них: рыбные консервы с костями, семена кунжута, брокколи и шпинат. Также подойдут продукты, обогащенные кальцием. Как правило, производители указывают эту информацию на упаковке товара», — объясняет Чуракова.

Также не стоит забывать про витамины, способствующие защите организма — например, витамине D. Особое внимание своему здоровью стоит уделять людям старше 65 лет.

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Как подчеркивает эндокринолог, женщины, перешагнувшие этот порог, часто получают такие серьезные травмы, как перелом шейки бедра.

«Чтобы обезопасить себя, можно тренировать мышцы и равновесие с помощью скандинавской ходьбы, плавания, занятий на тренажерах, йоги и пилатеса. Кроме того, важно гулять на свежем воздухе минимум 2,5 часа в неделю и делать дыхательную гимнастику», — отмечает специалист.

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