Подозреваемого в убийстве семьи Стаса Намина взяли под стражу: видео из зала суда

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 28 0

Подозреваемый в убийстве семьи Стаса Намина отправлен в СИЗО до 18 декабря

Фото, видео: Instagram* / _roma_lena_; Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc; 5-tv.ru

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Убийство сына и тещи Стаса Намина в Подмосковье

Роман Микоян останется под стражей на ближайшие два месяца.

Подозреваемому в убийстве сына и тещи создателя группы «Парк Горького» Стаса Намина выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По решению суда, пасынок музыканта Роман Микоян останется в следственном изоляторе до 18 декабря. Мужчина подозревается в убийстве 30-летнего Артема Микояна и 85-летней Полины Ткаченко, чьи изрезанные тела были найдены 19 октября в загородном доме в подмосковной деревне Крюково.

«Произносил невнятные слова»: жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина

Сам 39-летний мужчина признает свою вину, однако ссылается на потерю памяти. По некоторым данным, причиной кровавой расправы над родственниками Намина мог стать спор о продаже дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нашло следствие на месте убийства родных Стаса Намина.

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