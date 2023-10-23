«Этого не будет»: Грушко предупредил Запад о последствиях блокировки Балтики

Для чего Североатлантический альянс хочет сделать это?

Если Североатлантический альянс все-таки решится закрыть Балтийское море для российских судов, то нарушит тем самым международное право. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага», — сказал он.

По словам Грушко, некоторые политики и стратеги НАТО мечтают сделать из Балтийского моря внутреннее озеро блока. Однако «этого не будет никогда», подчеркнул дипломат.

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Кроме того, он призвал Запад направить ту энергию, с которой они расследуют ситуацию на Balticconnector, на поиски виновников в подрыве «Северных потоков». И если Латвия приравнивает разрушение эстонско-финского газопровода к акту вооруженного нападения, то Балтику нужно было закрыть для судов США, заявил Грушко.

Он также считает необходимым прекратить поддержку Украины, раз СМИ продолжают раскручивать версию о ее причастности к взрывам на «Северных потоках».

Крупнейшие европейские ветки «Северного потока» были взорваны в конце сентября 2022 года. Одной из версий стала причастность США к диверсии на газопроводах. С тех пор Россия не получила ни одного полноценного отчета о случившемся ЧП.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией прекратил работу в ночь на 8 октября. Оператор финской газовой сети Gasgrid Finland, комментируя ситуацию, заявлял о возможной утечке. Местная полиция уже проводит расследование, собраны образцы на месте ЧП.

Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что повреждение — результат внешнего воздействия. Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября мог произойти взрыв. Восстановление займет до нескольких месяцев.

А позднее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтику могут закрыть для России.

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