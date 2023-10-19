Виновник найден? Кто нанес роковой удар по госпиталю в секторе Газа
Военный эксперт Кнутов: к удару по госпиталю в секторе Газа причастен Израиль
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohammad Abu Elsebah; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Действительно ли за смертоносной атакой стоит армия Израиля?
Удар, уничтоживший госпиталь в секторе Газа, был нанесен Израилем. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его мнению, ни США, ни другие страны не имеют отношения к произошедшему, несмотря на то, что многие видят в этой атаке провокацию со стороны других стран. При этом сам ЦАХАЛ свою причастность отрицает.
«Я считаю, что удар нанесен Израилем. <…> У Израиля изначально была недостоверная информация о том, что там расположен пункт боевиков палестинского движения ХАМАС. Они заявляли, что уничтожат этот пункт, а людей в госпитале практически нет. Плохо сработала израильская военная разведка. Я полагаю, что удар был нанесен израильской авиацией с применением ракеты», — сказал эксперт.
Он объяснил, что самая крупная боевая часть ракет на вооружении палестинцев достигает максимум десяти килограммов. Такие ракеты могут разрушить одну-две квартиры, но не целое здание — их боевой заряд крайне мал для таких ударов.
«Если говорить о применении бомб, то на спутниковых картинках нет воронки. Но если применить ракету, то она имеет боевую часть примерно полтонны. И такая ракета разнесет все здание в клочья», — подчеркнул Кнутов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все погибшие при взрыве в больнице в секторе Газа были гражданскими лицами.
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