Виновник найден? Кто нанес роковой удар по госпиталю в секторе Газа

Действительно ли за смертоносной атакой стоит армия Израиля?

Удар, уничтоживший госпиталь в секторе Газа, был нанесен Израилем. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, ни США, ни другие страны не имеют отношения к произошедшему, несмотря на то, что многие видят в этой атаке провокацию со стороны других стран. При этом сам ЦАХАЛ свою причастность отрицает.

«Я считаю, что удар нанесен Израилем. <…> У Израиля изначально была недостоверная информация о том, что там расположен пункт боевиков палестинского движения ХАМАС. Они заявляли, что уничтожат этот пункт, а людей в госпитале практически нет. Плохо сработала израильская военная разведка. Я полагаю, что удар был нанесен израильской авиацией с применением ракеты», — сказал эксперт.

Он объяснил, что самая крупная боевая часть ракет на вооружении палестинцев достигает максимум десяти килограммов. Такие ракеты могут разрушить одну-две квартиры, но не целое здание — их боевой заряд крайне мал для таких ударов.

«Если говорить о применении бомб, то на спутниковых картинках нет воронки. Но если применить ракету, то она имеет боевую часть примерно полтонны. И такая ракета разнесет все здание в клочья», — подчеркнул Кнутов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все погибшие при взрыве в больнице в секторе Газа были гражданскими лицами.