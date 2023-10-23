«Как о своих»: Путин потребовал проявлять особое внимание к детям бойцов СВО

Президент провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, в рамках которой также была затронута тема спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин потребовал проявлять особое внимание к детям участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

Коков доложил, что с февраля 2022 года постоянно в зону СВО напаравляется гуманитарная помощь на сумму 310 миллионов рублей. В нее вошли предметы первой необходимости, квадрокоптеры, средства защиты, авто повышенной проходимости. Причем в поддержке российских военных участвуют все жители Кабардино-Балкарии, для удобства даже были созданы пункты сбора. Доставку осуществляют представители Военно-патриотического фонда «Новая высота» и общественной организации «Ни шагу назад».

И эта работа продолжится, она в приоритете.

«Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», — ответил глава российского государства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил Байдену забрать ATACMS и приехать на блины праздновать победу.