«Как о своих»: Путин потребовал проявлять особое внимание к детям бойцов СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Путин потребовал проявлять особое внимание к детям бойцов СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, в рамках которой также была затронута тема спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин потребовал проявлять особое внимание к детям участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

Коков доложил, что с февраля 2022 года постоянно в зону СВО напаравляется гуманитарная помощь на сумму 310 миллионов рублей. В нее вошли предметы первой необходимости, квадрокоптеры, средства защиты, авто повышенной проходимости. Причем в поддержке российских военных участвуют все жители Кабардино-Балкарии, для удобства даже были созданы пункты сбора. Доставку осуществляют представители Военно-патриотического фонда «Новая высота» и общественной организации «Ни шагу назад».

И эта работа продолжится, она в приоритете.

«Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», — ответил глава российского государства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил Байдену забрать ATACMS и приехать на блины праздновать победу.

Тема:
Спецоперация
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