Абьюз, наркотики, амнезия: какую тайну унес с собой в могилу Мэттью Перри из «Друзей»

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Алина Крылова
Алина Крылова 234 0

Мэттью Перри из «Друзей» много лет боролся с наркотической зависимостью

Абьюз, наркотики, амнезия: какую тайну унес с собой в могилу Мэттью Перри из «Друзей»

Фото: www.globallookpress.com / FSN-B

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Американского актера и любимца публики не стало на 55-м году жизни. Последние годы Перри мучительно страдал.

Шокирующая новость постигла фанатов культового сериала «Друзья»: из жизни ушел исполнитель роли Чендлера Бинга, актер Мэттью Перри. Ему было всего 54 года — предварительной причиной смерти прибывшие на место медики назвали остановку сердца. Пока в окружении актера говорят, что его смерть стала несчастным случаем, вспоминаем главные вехи в биографии талантливого актера.

Первым тревожным звоночком Пэрри стали провалы в памяти. В 1997 году у актера заподозрили привыкание к обезболивающим, которое перешло в алкоголизм и тягу к наркотикам. Поначалу зависимость удавалось скрывать, но постепенно коллеги по площадке заметили, что Перри страдает похмельем. Сам Мэттью позже сознался, что напрочь забыл три года работы над ситкомом: моменты с третьего по шестой сезон стерлись из памяти подчистую.

В 1997-м году Мэттью попал в реабилитационный центр на 28 дней из-за тяги к обезболивающим, а уже спустя четыре года вновь оказался в рехабе — туда его привела зависимость от тяжелых веществ. На фоне алкоголизма и наркомании у артиста развился панкреатит, и он потерял девять килограммов. Но даже это не заставило звезду быстро сойти со скользкой дорожки.

На фоне бешеной популярности и проблем со здоровьем у Перри не клеилась личная жизнь. В какой-то момент Перри познакомился с Кейти Эдвардс. На тот момент девушка была беременна от другого мужчины: казалось, появление ребенка у любимой женщины заставит актера остепениться, но вместо этого Мэттью изводил возлюбленную сценами ревности. В интервью Кейти рассказывала, что посредством морального давления звезда «Друзей» заставлял ее покупать наркотики.

Стремление жить правильно привело Перри к другой обаятельной особе: актриса и модель Лиззи Каплан уже была достаточно известна в определенных кругах. Отношения развивались стремительно, и Мэттью даже подумывал связать себя с Каплан узами брака. Но в какой-то момент возлюбленные поняли, что оба не готовы к семье, и разошлись.

В 2018-м из-за пристрастия к опиоидам у Перри случился разрыв толстой кишки, и он провел две недели в коме. Только после очередного инцидента актер всерьез взял себя в руки и начал лечение.

«Врачи сказали моей семье, что у меня двухпроцентный шанс выжить. Меня подключили к аппарату ЭКМО, который работает вместо сердца и легких. Никто не выживает после этого», — подчеркивал Мэттью.

29 октября 2023 года исполнителя роли Чендлера Бинга не стало. Мэттью Перри так и не успел стать отцом и ни разу не был женат.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменились герои сериала «Друзья».

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Абьюз, наркотики, амнезия: какую тайну унес с собой в могилу Мэттью Перри из «Друзей»

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