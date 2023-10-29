Иран заявил, что Израиль пересек красную линию: чем это грозит?

Тегеран обвиняет Тель-Авив в пересечение черты дозволенного. Что будет дальше?

В Иране заявили, что Израиль пересек все красные линии. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Эбрахима Раиси в своей соцсети X (бывшая Twitter).

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — написало ведомство.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси сообщал, что скорее всего США уже все просчитали относительно ситуации между Израилем и ХАМАСом. Но лидер государства добавил, что у Штатов нет шансов в их «подковерных» играх. И Тегеран не будет следовать предупреждениям Вашингтона.

Также Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил информационному агентству Bloomberg, что против США могут открыть отдельный фронт, если они продолжат помогать Израилю.

Ранее президент Штатов Джо Байден приказал атаковать иранские объекты в Сирии. В Пентагоне заявили, что удары являются ответом на нападения на американский персонал в Ираке и Сирии, которые начались с 17 октября.

В Пентагоне подчеркнули, что действия США никак не связаны с развитием палестино-израильского конфликта.

«Длится уже больше 70 лет»: втянут ли Израиль и Палестина другие страны в войну

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля геноцидом. Он добавил, что если Израиль продолжит совершать преступления, то мусульмане и силы сопротивления дойдут до исступления, и уже никто не сможет их остановить.

Иран также допускает применение «любых превентивных мер» против Израиля. Глава МИД Ирана заявил, что страна не намерена позволять правительству еврейского государства делать в Газе все, что захочется.

Начало наземной операции в секторе Газа станет для Ирана красной линией, после чего в палестино-израильском конфликте могут открыться новые фронты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Уже началась»: политолог заявил о гуманитарной катастрофе на Ближнем Востоке

Утром 7 сентября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными.