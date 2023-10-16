«Уже началась»: политолог заявил о гуманитарной катастрофе на Ближнем Востоке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 742 0

Политолог Светов: война Израиля и Палестины вызвала гуманитарную катастрофу

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED FAYQ ABU MOSTAFA; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Ситуацию может еще более усугубить военное вмешательство Ирана.

Обострившийся палестино-израильский конфликт привел к гуманитарной катастрофе на Ближнем Востоке, о чем уже можно говорить, как о свершившемся факте. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил журналист и политолог Юрий Светов.

«Гуманитарная катастрофа там уже имеет место быть. С учетом того, что там гибнет мирное население, каким угрозам существования оно подвергается, какое там количество погибших и раненых людей — что в Израиле, что в секторе Газа — это в общем-то масштабная катастрофа», — констатировал эксперт.

Сейчас, по мнению Светова, на Ближнем Востоке разворачивается второй этап гуманитарной катастрофы. Во время него ХАМАС продолжает обстреливать города Израиля, а израильтяне, в свою очередь, требуют эвакуации населения сектора Газа из одной его части в другую и отселения палестинцев от границы с Ливаном.

Политолог указал на то, что люди вынуждены бросать имущество и бежать, причем дороги, по которым они эвакуируются, подвергаются обстрелам. Еще более ужасная ситуация сложится, когда израильская армия войдет в сектор Газа, уверен эксперт.

«Несмотря на заявления представителей минобороны Израиля о том, что будет использоваться только легкое и точное оружие, в мирных жителей оно также будет попадать», — пояснил Светов.

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Кроме того, продолжил эксперт, над сектором Газа нависла реальная угроза эпидемий, так как Израиль заявил о прекращении поставок в регион воды и электричества. Это означает, что там не будет функционировать канализация, перестанет работать холодильное оборудование, и люди будут вынуждены питаться испорченными продуктами. На этом фоне многие организации, собирающие помощь для палестинцев, утверждают, что израильские военные не допускают их в сектор Газа, отметил политолог.

«Весь этот клубок все более и более разгоняющихся действий составляет очень серьезную угрозу гуманитарной катастрофы», — подчеркнул Светов.

Он добавил, что апогеем развития чудовищных событий в регионе может стать военное вмешательство Ирана. Его руководство уже обозначило «красную линию», пересечение которой израильтянами вызовет ответ Тегерана. Речь идет о наземной операции израильских войск в секторе Газа и изгнании с этой территории палестинцев.

Беспрецедентная по масштабам ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. Одновременно с ней боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны.

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В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о прекращении огня в секторе Газа.

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