Глава Дагестана призвал не верить провокациям из-за событий в секторе Газа

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Политик обратил внимание соотечественников на то, что недружественным странам выгодно «раскачать» общественность.

Глава Дагестана призвал не верить провокациям из-за событий в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com / Muhammed Ibrahim Ali

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Сергей Меликов, глава Дагестана, призвал жителей республики не поддаваться на провокации враждебных интернет-ресурсов, которые стремятся расколоть российское общество на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Он выступил с обращением после недавних несанкционированных акций в поддержку Палестины, которые прошли в Махачкале и Хасавюрте.

«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто <…> пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране», — написал политик в Telegram-канале.

Меликов отметил, что экстремистские ресурсы, которыми руководят враги России, «далекие от Дагестана и ислама», распространили воинственные призывы, на которые откликнулись некоторые жители республики.

Глава Дагестана выразил признательность оперативности и профессионализму сотрудников регионального МВД и муниципальных властей, благодаря которым удалось быстро разрешить возникшую ситуацию. После грамотных пояснений все мирно разошлись по домам.

Ранее, 25 октября, российский лидер Владимир Путин также отметил попытки заинтересованных сил ослабить и расколоть общество РФ. По его словам, Западу выгодно, чтобы религиозные и национальные конфликты повсюду, в том числе на Ближнем Востоке, прямо или косвенно связывались с Россией и наносили ей ущерб. Путин добавил, что на Западе будут продолжать использовать ложь и провокации, как внешние, так и внутренние поводы.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинско-исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведет война в секторе Газа.

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