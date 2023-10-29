Ужасающие последствия: к чему приведет война в секторе Газа

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 120 0

Социолог Шугалей: война в секторе Газа выйдет за пределы Израиля и Палестины

Ужасающие последствия: к чему приведет война в секторе Газа

Фото: Reuters / MOHAMMED FAYQ ABU MOSTAFA

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Стороны пытаются извлечь выгоду из конфликта, но ситуация только усугубляется.

Развитие палестино-израильского противостояния приведет только к большим жертвам, заявил в беседе с изданием «БИЗНЕС Online» политик и социолог Максим Шугалей.

Он отметил, что почти любой дальнейший шаг Израиля ведет к ухудшению ситуации в регионе. Обещанный ввод войск в сектор Газа для проведения наземной операции или блокировка региона грозят нарастанием глобальной катастрофы. Более того, жители региона обязательно выложат фото- и видеосвидетельства происходящего, что сплотит мусульман всего мира против Израиля.

«Мы получим очень мощное противостояние как на внешней арене, так и внутри самых разных государств. Конфликт выйдет за пределы палестино-израильского противостояния с вероятностью в 100%», — заметил Шугалей.

Также эксперт отметил, что последствия уже проявились для Израиля после удара по больнице «Аль-Ахли». Мало кто в мире верит в то, что это сделал не Израиль.

Палестинский вопрос ребром: чем для Израиля обернется тотальная зачистка сектора Газа

Более того, многие страны пытаются извлечь из происходящего какую-то выгоду. Но страдают от этого простые люди. В тоже время «со стороны Израиля уже прозвучали очень страшные слова». Остановить агрессию своего сюзерена вполне способны США, но пока непонятно, как много Штаты могут предложить Израилю, чтобы остановить развитие конфликта. Более того, пока даже непонятно, насколько США заинтересованы в том, чтобы активно «ввязываться» в происходящее на Ближнем Востоке.

«Из этой ситуации выход только один — переговоры. Другого здесь нет», — заметил политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, вступит ли Иран в войну Израиля и Палестины.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
29 окт
«Мне стыдно за ООН»: Чехия выходит из Организации Объединенных Наций?
29 окт
Иран заявил, что Израиль пересек красную линию: чем это грозит?
29 окт
Двойные стандарты Запада: Иран отказался следовать предостережениям США
29 окт
Пошли на попятную? В ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными
28 окт
Палестинский вопрос ребром: чем для Израиля обернется тотальная зачистка сектора Газа
28 окт
В Израиле захотели разорвать все отношения со Starlink после слов Илона Маска
28 окт
«К вам обращаюсь!» — Эрдоган пригрозил Западу войной
28 окт
МИД Израиля заявил об отзыве своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана
28 окт
Турция объявит Израиль военным преступником
28 окт
Траур в Казахстане, наступление американцев в Газе: самые важные события дня
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:18
«Мне стыдно за ООН»: Чехия выходит из Организации Объединенных Наций?
13:55
Украина собирается оставить Европу без газа
13:28
«Все зашло слишком далеко»: Кейт Миддлтон не будет мирить мужа и принца Гарри
13:13
Ужасающие последствия: к чему приведет война в секторе Газа
12:50
«Какой-то Майкл Джексон»: JONY столкнулся с проблемами из-за переодевания на шоу
12:20
Стоит ждать скандала? Бузова и Дава впервые встретятся лицом к лицу после расставания

Сейчас читают

«Какой-то Майкл Джексон»: JONY столкнулся с проблемами из-за переодевания на шоу
Не только «Друзья»: главные роли Мэттью Перри в кино
«Вычисляют из толпы»: солистки «Тутси» назвали способ отпугнуть от себя альфонса
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео