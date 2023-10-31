В палату представителей конгресса США внесли законопроект о поддержке Израиля
Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak
Почему своего любимого союзника американцы в этот раз оставили без денег?
Палата представителей США обнародовала законопроект о предоставлении экстренной дополнительной помощи Израилю. Как сказано в тексте документа, помощь предполагает выделение 14,3 миллиарда долларов. При этом Украины в этом законопроекте не значится.
«Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели», — гласит документ.
Именно такую сумму президент США Джо Байден запрашивал у конгрессменов. Однако он замолвил словечко и за Украину — для киевского режима президент запросил аж 61 миллиард долларов.
Владимир Зеленский считает происходящее настоящим предательством со стороны Запада. Из-за обострившейся ситуации в Израиле президент боится, что союзники вовсе перестанут выделять помощь Украине.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, осуществляя масштабную поддержку Киеву в виде поставок боеприпасов и вооружения, а также обучения боевиков ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленскому жестко ответили на просьбу о снарядах в США.
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