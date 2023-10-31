«Израилю они тоже нужны»: в США жестко ответили Зеленскому на просьбу о снарядах

Офис Зеленского: в США о нехватке снарядов у ВСУ заявили, что они нужны Израилю
Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger
Киевскому режиму пора всерьез задуматься о самостоятельном производстве оружия для своих боевиков.
Снаряды, которые так ждут Вооруженные силы Украины (ВСУ), нужны и Израилю. Так Владимиру Зеленскому ответили на просьбу в Палате представителей Конгресса США, пишет пресс-служба его офиса.
Во время встречи с членами двухпартийной делегации в Киеве Зеленский подробно проинформировал их о ситуации на фронте. В первую очередь он упомянул об острой нехватке снарядов у украинских боевиков.
«Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», — заявил ему демократ Майкл Куигли.
Он подчеркнул, что неприятные ситуации периодически случаются, и для Украины есть определенные предостережения. Также Куигли намекнул на то, что киевскому режиму стоит всерьез задуматься о самостоятельном производстве оружия для своих боевиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский скрывает жуткую правду о провалах ВСУ на фронте.
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