По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы арестованы семь человек

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

В Дагестане арестовали семь человек после беспорядков в аэропорту в Махачкале

По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы арестованы семь человек

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Нарушителей признали виновными в мелком хулиганстве и назначили административное наказание.

Число арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда региона Зарему Мамаеву.

«Еще два дела об административном правонарушении по статье „Мелкое хулиганство“ рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток», — сказала она.

До этого Советский районный суд Махачкалы арестовал на срок от шести до десяти дней пятерых участников беспорядков, признав их виновными в мелком хулиганстве.

По данным МВД РФ, во время массовых беспорядков в Дагестане было задержано 83 человека.

В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов. Расследованием займется главк Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru опубликовал главные тезисы президента РФ Владимира Путина, озвученные им на совещании по ситуации в Дагестане.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы арестованы семь человек

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