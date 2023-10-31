Владимир Путин провел совещание по ситуации в Дагестане: главные тезисы

Те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке и другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы столкнуть людей по всему миру.

Те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке и другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы столкнуть людей по всему миру. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане, где в воскресенье вспыхнули беспорядки в аэропорту Махачкалы.

Президент отметил, что в попытках дестабилизировать и расколоть наше общество используют провокации и изощренные технологии психологической и информационной агрессии. О чем еще говорил глава государства — в материале корреспондента «Известий» Георгия Гривенного.

Круг тем совещания у Президента — самый широкий, при этом особое внимание Владимира Путина — «узким местам». В воскресные беспорядки в Дагестане, когда толпа погромщиков вырвалась на летное поле и пыталась атаковать самолет, прилетевший из Израиля — провокация, инспирированная и спланированная извне. Президент точно знает, кто за стоит за лицемерными призывами помочь Палестине, нападая на «татов», горских иудеев, проживающих на территории Дагестана.

И тут Путин обращается, по сути, напрямую к тем, кто участвовал в беспорядках, возможно, просто не понимая, что враги России их используют в своих, разрушительных целях. Подавляющее число участников махачкалинских беспорядков — мужчины призывного возраста, и для них есть куда более полезное обществу, стране и даже — той же Палестине — занятие.

Поводом для попыток дестабилизации ситуации внутри России стал нынешний, особо кровавый виток конфликта на Ближнем Востоке. Вот уже три недели и Израиль, и Сектор Газа утопают в крови. Путин делится своими, чисто человеческими впечатлениями от просмотра страшной военной хроники.

А во главе этой смертоносной геополитической паутины, уверен Путин, как раз и стоят те, кто уже больше 70 лет не выполняет резолюцию ООН о создании независимого Палестинского государства, те, кто считает Ближний Восток (да и весь мир!) своей бизнес-вотчиной, те, кому наплевать на интересы и мнения других. Те, кто по-прежнему живет в своем иллюзорном и однополярном мире.

Сражаясь с врагом в ходе специальной военной операции, заявляет Владимир Путин, Россия укрепляет суверенитет всех тех, кто борется за независимость, за свои национальные интересы по всему миру. Вот почему так важно выбрать правильную сторону. Путин снова вспоминает о событиях в Махачкале. Знают ли о них западные кукловоды и сделают ли правильные их одураченные участники?

Путин требует от глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и спецслужб твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свободы граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. Президент уверен, что во всех кабинетах его слушали очень внимательно.