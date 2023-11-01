Итальянский политик стала очередной жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса.

Украинское контрнаступление продолжается, но оно принципиально ничего не изменило. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с российскими пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов), которые связались с ней от имени высокопоставленных африканских политиков .Она, в частности, проговорилась о том, что в Европе на самом деле думают об Украине.

«Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта. Все понимают, что конфликт действительно может продлиться многие годы, если мы не попытаемся найти какие-то решения. Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов», — сказала Мелони.

Она также отметила, что многие устали от Украины, и близок тот момент, когда все поймут, что нужен выход из ситуации. Проблема, по мнению политика, в том, чтобы найти такой выход, который был бы приемлем для обеих сторон и не нарушал при этом международное право.

У самой Мелони, по ее словам, есть «некоторые соображения» о том, как справиться со сложившейся ситуацией на Украине, однако она ждет подходящего момента, чтобы озвучить их.

Президент РФ Владимир Путин выступил 24 февраля 2022 года с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пранкеры Вован и Лексус вывели на чистую воду премьер-министра Испании Педро Санчеса.